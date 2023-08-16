八三夭在記者會上進行插旗儀式公開下半年的巡迴地點。（KKLIVE提供）

八三夭今宣布將於10／14於高雄巨蛋舉辦巡迴演唱會。（KKLIVE提供）

「搖滾天團」八三夭今（16日）舉辦記者會宣布10／14將3度登上高雄巨蛋開唱，今天也是農曆7月鬼門開，劉逼表示會特別注意小心，因為他的3歲兒子體質敏感，有時會莫名哭起來，最近跟他說「路上有很多藍色的狗狗」，因為傳說中陰間的狗會比鬼更早出現，兒子還曾在家裡「看到老太太」，劉逼只好安慰兒子「她在保護我們家」，並給兒子戴平安符，「他戴著比較好睡，沒戴有時會驚醒」。

霸天爆料，之前劉逼都會找最便宜的飯店住，一晚300塊的，劉逼接話說有次接到飯店老闆打來說「要請你朋友走了」，他不解表示房間內只有自己，老闆才說「剛才有幾個人跟你上來」。劉逼表示，對於類似狀況，他一直覺得「不要涉入太深，互相尊重就好」。他還被爆料曾在表演前突然暈倒在地上，他說那次是癲癬發作。他也表示，每次遇到奇怪的事情，都會立刻跟團員分享，也還好演出都還是順利完成。

八三夭去年在台北小巨蛋舉辦「顛倒世界」巡迴演唱會好評不斷，今宣布將於10／14登上高雄巨蛋開唱，這是他們第3次唱進雄蛋，而在演唱會之前他們也將於8／26舉辦「八三夭生日趴」。他們日前公布「生日趴」其中一名嘉賓是采子，被網友罵翻，對於嘉賓惹議？霸天說，邀約時覺得「認識的比較好約，他們的表演都不錯」，阿璞也說：「我們沒有預設立場，也沒有過多的想法。」

阿璞表示，八三夭是從音樂出發，跟歌迷見面是最重要的事，「這個風波對有些人造成困擾的話，很不好意思，這個演出一直是以八三夭跟歌迷為主。」八三夭和五堅情交情不錯，他們說，現在還是很好，私下仍有聯絡，至於是否安慰采子？阿璞直言，「被罵的是我們，我們才是苦主吧！」

記者會上八三夭提前曝光了最新單曲〈給想要綻放的人〉，是高雄演唱會的主題曲，也預告高雄演唱會有神秘嘉賓，正在邀約中，「到時候就知道了嘛」。八三夭「顛倒世界」演唱會高雄場將於8／25（五）中午12點啟售，售票請洽KKTIX、全家FamiPort。

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