李翊君今演唱會尾聲與瓊瑤同台。（羅永銘攝）

「2023〈當那一首歌響起〉瓊瑤創作60周年演唱會」今（19日）在台北小巨蛋登場，古巨基、李翊君、高勝美、殷正洋、動力火車、潘越雲獻聲祝賀，一連送上超過30首金曲，舞台設計以巨大書本造型屏幕呈現，現場猶如置身小說故事裡；85歲瓊瑤今晚尾聲驚喜登台，感動表示：「你們聽見的歌、看到的劇，就是我漫長的60年，今天我能站在這裡，我的人生值得了。」

古巨基曾演出瓊瑤筆下連續劇《情深深雨濛濛》、《還珠格格三之天上人間》，今美聲演續〈天上人間〉等歌，將氣氛帶入輕快旋律裡；他為此次演出，特地排開正在進行的個人巡演，帶著爸媽及妻兒全家人專程來台，「今晚我必須來支持（瓊瑤）阿姨，告訴阿姨，如果當年沒有她把我找去拍戲，就沒有那麼多朋友知道一個可以拍戲的古巨基」，全場報以熱烈掌聲。

他回想自己20幾年前在上海拍攝《情深深雨濛濛》，爸媽特地前往探班，幽默說：「名義上他們去看我，實際上是去看阿姨。」爸媽當時首次與瓊瑤拍照留念，今晚又在後台齊聚合影，樂翻2位老人家，古巨基感動說：「我在後台看到這一幕很多感受，很溫暖也覺得時間過得好快。」接著獻唱爸爸最想聽的〈煙雨濛濛〉，氣氛溫馨。

潘越雲美聲演繹〈在水一方〉等歌，其中〈幾度夕陽紅〉是瓊瑤第一部電視劇的主題曲，她渾厚磁性嗓音搭配幾處高音令人動容，彷彿時光倒轉到往日歲月。三金歌王殷正洋則透過〈不如歸去〉等組曲，一展高亢有力的嗓音及唱功。

動力火車緊接著登場令全場沸騰，一曲〈燃燒吧火鳥〉再掀高潮，演唱〈當〉前，他們特別感謝瓊瑤提攜：「這首歌當年是阿姨堅持要我們唱，非常厲害的眼光，由於這首歌，我們才能唱進大陸，第一次去大陸表演就是因為這首歌，非常謝謝她。」隨後獻唱該曲，現場氣氛堆疊至最高點。

金曲歌后高勝美演繹〈青青河邊草〉等金曲，感性表示：「瓊瑤老師經典的作品影響了許多人，當年家家戶戶都會有皇冠小說，一定有一本是瓊瑤老師的作品。」

李翊君今晚壓軸登場，送上出道歌曲、也是為瓊瑤電視劇作品《婉君》所演唱的主題曲〈婉君〉，她提到：「學生時期外表不出色的我被選去演唱這首歌，讓我有了不一樣的人生，就像作夢一樣，瓊瑤阿姨是我最重要的貴人，謝謝她給我這個機會。」語畢忍不住落淚，令人動容。驚喜的是，瓊瑤隨後現身台上與李翊君擁抱，親自感謝大家一路支持；李翊君接著以代表作〈雨蝶〉為演唱會畫下完美句點。