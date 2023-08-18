韓國女團「gugudan」前成員金世正，參加選秀節目《PRODUCE 101》獲得第2名後以I.O.I成員身份出道，近年轉往戲劇圈發展，最近在《驅魔麵館2》表現依舊搶眼，演戲、主持、創作、舞蹈、歌唱都難不倒，除了即將推出的個人首張專輯，更要展開首次亞洲巡迴演唱會；金世正將於10月15日在Zepp NewTaipei開唱，門票在本週六（19日）下午13：14在KKTIX售票網站全面啟售。

金世正從《驅魔麵館》的驅魔少女「都哈娜」再到《社內相親》與安孝燮大談甜寵愛情的「申夏莉」，以精湛演技深植人心，熱愛唱歌的她也終於完成個人首張專輯《門》，同時挑戰11個都市的巡迴演唱會計畫，從9月23、24日的首爾出發，接著前往香港、馬尼拉、雅加達、台北、東京、新加坡、吉隆坡、曼谷、墨爾本、雪梨，幾乎是每週一場演唱會，去年底她首度到東京舉辦見面會時，金世正透露很擔心現場會不會沒有人來，直到聽工作人員表示非常多人到場，才鬆了一口氣，也因此這次亞洲巡迴對她來說將是人生最大的挑戰。

「2023 KIM SEJEONG 1st CONCERT TOUR『The 門』」雖然是演唱會，但金世正依舊送上多重福利，從全場Send-Off會、台灣場限定海報，到15人一組的大合照、親筆簽名明信片、親筆簽名拍立得，票價分為A區 $5280 ／ B區 $4680 ／ C區 $3680 ／身障區 $2640，全場對號坐席，採實名制，門票將於本週六（19日）下午13：14在KKTIX售票網站全面啟售，更多相關詳情可洽主辦單位ON INN ASIA官方臉書和IG。