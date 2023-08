金旻載穿著黑衣、戴著黑口罩低調現身安孝燮。(D-SHOW提供)

韓國男神安孝燮出道​8年首次來台,今(19日)晚間在台大體育館1樓舉辦「THE PRESENT SHOW : here and now 」粉絲見面會,2000張門票開賣瞬間秒殺,台下驚見與他一起合作《浪漫醫生金師傅》的金旻載穿著黑衣、戴著黑口罩低調現身。

金旻載在《浪漫醫生金師傅》中扮演「朴恩卓」護士,與安孝燮飾演的「徐宇鎮」為拯救病人不畏生死而成為「生死之交」,現實生活中2人也是從歌手練習生時期就認識的10年好友,金旻載上周四來台觀光,今也順道來為好友安孝燮加油,意外促成這個驚喜合體的畫面,成為今晚最大的彩蛋。