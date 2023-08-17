安孝燮來台展現親民作風。（陳麒全攝）

韓國男神金南佶和安孝燮將分別於明後兩天在台舉辦粉絲見面會，2人今（17日）中午不約而同搭乘同班機KE185，飛抵桃園機場第一航廈，一前一後透過環宇VIP通關入境，現場也不忘與攝影記者揮手致意，展現親民作風。

安孝燮特別在候機室外站定點讓媒體捕捉畫面。（陳麒全攝）

安孝燮帶上半黑框眼鏡，帥氣現身。（陳麒全攝）

安孝燮近年因《社內相親》和《浪漫醫生金師傅》等夯劇人氣直升，還將在翻拍自台劇《想見你》的韓劇《走進你的時間》中飾演男主角，本週六（19日）晚間將在台大體育館1樓舉辦粉絲見面會「THE PRESENT SHOW ： here and now」。他今一身黑色襯衫、牛仔褲，搭配半黑框眼鏡，帥氣現身，貼心的他甚至了方便媒體拍攝，特別等到同機旅客都下機，才在工作人員的陪同下步出空橋，有別於其他走VIP通關的韓星，還在候機室外站定點，讓記者都捕捉到畫面後，才搭車離開。

金南佶一身黑搭機抵達台灣。（陳麒全攝）

金南佶出道近20年，演出過《善德女王》、《熱血司祭》、《殺人者的記憶法》等多部夯作，2021年更憑藉《解讀惡之心的人們》在SBS演技大賞獲得最高榮譽「大賞」，是劇迷們心中公認的演技派，主演新片《保護者》將於9月8日在台上映，近日歌手DNA突然爆發的他，再度挑戰自我，決定舉辦亞洲巡演，將於明（18日）晚於Zepp New Taipei舉辦「GOBLE TOUR〈AGAIN〉」演唱會，他今天一身黑搭機，還不忘對著鏡頭親切打招呼說「你好」。