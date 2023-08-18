韓國男星金南佶今（18日）晚將於Zepp New Taipei舉辦「2023 KIM NAM GIL GLOBAL TOUR ‘AGAIN’ in TAIPEI- FAN MEETING」，活動前，除了彩排外，還特別抽空接受台灣媒體聯訪，笑說因為自己很相信有鬼神的存在，所以在得知台灣的農曆鬼月習俗後，昨晚在飯店沒有睡好，還害怕到開著燈、拉上窗簾才能睡覺，但他說不會因此對台灣只留下恐怖的回憶，他說，這是自己第一次來台，一抵達就覺得台北是個很浪漫的城市。

金南佶在影集《Island》飾演消滅妖怪的獵人，也曾經在《熱血祭司》中演過神父，剛好台灣15日農曆鬼門開，被問及是否相信這種非自然現象，他一聽到問題便激動地說「對，我就是因為聽說了，所以昨晚睡覺時把房間的燈全開了」，笑說因為一躺下來轉頭一看是廁所，怕自己若關燈睡的話，裡面會有東西跑出來，所以就把燈打開睡了，「一直告訴自己好可怕不要睡著，也不知道我那時候怎麼睡著的，早上因為鬧鐘醒來」，也透過窗戶看到飯店對面那棟建築物的燈剛好沒開，嚇得他趕緊把窗簾拉起來。

被問及想不想再聽一些台灣的鬼月禁忌，金南佶笑說，「那我不小心觸犯的話怎麼辦，你們看我現在都起雞皮疙瘩了」，接著透露，很後悔昨天進門前忘記喊「不好意思，打擾了」，更笑說，還是他今天要換個房間，「而且聽說12點到4點是鬼神最活躍的時候，那今天活動沒有早一點結束的話，我會12點過後才能回到飯店了」，開玩笑喊「那要在見面會上跟粉絲說得提早結束」，由於他形容得實在太生動和真實，讓現場記者全都笑翻，他還反問記者為何看到自己說害怕鬼要怎麼開心。

另外，金南佶昨抵台當天就已品嘗了自己想吃的所有食物，包括牛肉麵、擔擔麵、小籠包，甚至一抵達機場就忍不住先吃了一些，其中讓他最驚艷是小籠包，「因為我本來就喜歡吃包子類的食物」，並笑說，雖然自己大學是念中文系，但因為當時沒能畢業，只讀了1年，「但我覺得比起英文，中文更簡單一些，當時我還有請家教，算還滿用功的，不過現在幾乎都忘光了」，還不忘搞笑說「覺得我現在連韓文都講不好」。