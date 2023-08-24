芬蘭智力測試機構Wiqtcom公布「2023年全球智商排行榜」，去年本是冠軍的台灣，今年跌到第三名，平均智商111.09，而冠軍則由日本的112.33奪下，第二名則是匈牙利111.12，第四名和第五名分別是韓國110.84、義大利110.67。

芬蘭智力測試機構Wiqtcom近日公布「2023年全球智商排行」，今年拿下冠軍的是日本，平均智商112.33，第二名則是匈牙利，平均智商111.12，而去年身為冠軍的台灣則跌到第三名，平均智商111.09。

根據報告的數據，第4名到第10名依序是韓國110.84、義大利110.67、塞爾維亞110.28、伊朗110.15、香港110.14、芬蘭109.28、越南108.44。

不過Wiqtcom也提醒，由於不是所有人都會參加這個智商測試，因此可能存在樣本失真的狀況，如果參與的人數不夠多，可能無法反映該國真實的平均智商。