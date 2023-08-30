來自香港的「奇華熊貓至尊月餅」內含招牌松仁蓮蓉月餅等，899元。（OKmart提供／朱世凱台北傳真）

OKmart引進多款烤肉食材組合，包括重達450g的「加拿大生凍波士頓龍蝦」，606元。（OKmart提供／朱世凱台北傳真）

中秋團圓激發送禮需求，OKmart即起至9月18日中秋預購「中秋見月」活動開跑，全台900間門市和OKline團購群組推出月餅等200項品項，觀察最受青睞的是蛋黃酥，其中的隱形冠軍由「豆沙」奪下，其次是創意話題的造型月餅，送禮則以名店名品為，現指定品項享第2件95折優惠，預計將帶動整體業績3成左右。

根據OKmart觀察門市過往經驗，傳統酥皮類月餅和綜合類佔總銷量超過6成之多，今年品項仍以傳統酥皮類及綜合組合月餅禮盒為主推，大約佔50％，熱銷價格區間在360元至800元之間的高CP值商品，以及999元至1860元的厚禮數款項為主。品牌主打與來自香港的奇華餅舖獨家合作，推出「奇華熊貓至尊月餅」選用招牌松仁蓮蓉月餅、精心巧製的熊貓造型奶黃月餅，並搭配獨家頂級土雞蛋製成的土雞蛋蛋捲及暢銷蛋黃鳳梨酥；奇華「經典御品禮盒」，以蛋黃奶黃月餅、相思Q心月兩款經典口味為主，口感綿密。

OKmart同時開賣國宴主廚嚴選-溫國智台式月餅，以及擁有50年歷史的花蓮鶴岡老欉文旦。此外，蛋黃酥是不分季節的熱銷點心，瞄準隱形冠軍「豆沙」市場，品牌推出「豆沙季」引進多款豆沙必吃名品，包括：紅豆沙、綠豆沙、栗子沙等，首推帶有復古包裝的「林百貨-HAYASHI銅鑼燒」嚴選屏東渾圓飽滿的紅豆，搭配黃金比例鬆軟餅皮，交織出懷舊滋味；「維格餅家-栗子燒」使用白鳳豆與板栗研磨製成內餡，香甜不膩；「采棠肴-金莎酥」，使用低甜度的白鳳豆豆沙標榜外酥內軟。

鎖定中秋節烤肉商機，OKmart引進多款烤肉食材組合，有重達450g的「加拿大生凍波士頓龍蝦」及卡馬龍與紅花鐵板燒聯名的「特製烏魚子鴨胸」。小資族或者小家庭也有「七里香 輕鬆烤肉4-5人組」、「七里香 經典烤肉7-8人組」等可以挑選，約莫2千元搞定所有食材。