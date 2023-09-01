百年餅舖宝泉「二代蛋黃酥」大獲青睞，業者堅持不漲價，預估營業翻倍成長。（業者提供／陳淑娥台中傳真）

台中震大金鬱金香酒店首次祭出中秋月餅禮盒，3款口味一次滿足饕客味蕾。（業者提供／陳淑娥台中傳真）

中秋佳節將屆，各業者應景推出月餅搶商機。台中海線震大金鬱金香酒店首次祭出中秋月餅禮盒，3款口味一次滿足饕客味蕾。福容大飯店廣式經典月餅禮盒則有7種口味，令人垂涎三尺；另百年餅舖宝泉「二代蛋黃酥」持續受青睞，業者堅持不漲價，預估營業翻倍成長。

迎接中秋佳節，少不了舌尖上的儀式感！今年福容大飯店推出廣式經典「福容月餅禮盒」，7種精選口味讓經典再現，內含招牌蓮蓉蛋黃、經典棗泥核桃、傳統魯肉豆沙、萊姆酒釀桂圓、高山烏龍腰果、抹茶相思紅豆、職人日式焙茶，每樣皆為飯店主廚巧思製作，顆顆飽滿綿密層次豐富，即日起至9月29日限量販售。

百年餅舖宝泉研發升級版且可宅配「二代蛋黃酥」，使用綿密紅豆泥，加上整顆鹹鴨蛋，一口咬下酥脆多層次的手工餅皮，口感層次多變，讓人一口接一口。總經理陳孟君指出，面對原物料漲勢兇猛，不少蛋黃酥業者陸續調高售價，為回饋消費者，今年宝泉月餅（包含虎皮蛋黃酥及二代蛋黃酥）不漲價，預估二代蛋黃酥營業額可翻倍成長。

台中震大金鬱金香酒店今年首次推出中秋精選禮盒，與在地創意糕餅藝術大師，也是台灣大甲芋頭酥研發原創人阿聰師糕餅主意合作，包括招牌糕餅「國宴指定點心及外交指定伴手禮─芋頭酥」、「白鳳豆x鹹蛋黃x起士粉創新搭配蹦出新滋味的晶莎寶」及獲全國冠軍台灣金餅獎「冠軍綠豆椪」，共3款經典口味一次滿足饕客味蕾。