一名女子近日用外送平台買八方雲集鍋貼，吃了幾顆才發現盒內有數十隻蛆在蠕動，身體出現噁心、發癢症狀，業者親自登門道歉，但認為餐點經手外送平台，無法斷定蛆蟲來源，讓她氣得大罵，八方雲集今（6）日也發3點聲明，強調煎台烹煮溫度超過攝氏140度，不可能會有蛆蟲活體。

八方雲集今發3點聲明表示，對食品衛生及安全層層嚴格把關，煎台烹煮溫度超過攝氏140度，在此條件下，不可能有蛆蟲等活體在食品表面存活。

女網友買八方雲集外送吃到蛆蟲。（圖／翻攝自爆料公社）

八方雲集說，因個案經由外送運送，消費者實際用餐時間及現場環境並未通盤了解，不便多做評論，該店當日也無其他顧客反應，過去也未發生類似狀況。八方雲集說，當天晚間接獲顧客反應後，已於第一時間關心消費者身體狀況，隔日也由客服主管和加盟店長親自前往探視慰問。

《中時新聞網》昨（5）日詢問北市衛生局食藥科，衛生局表示，民眾如遇餐飲衛生疑慮，且有相關事證向衛生局陳情，會依食安法第8條規定，派員至現場稽查，如有衛生缺失會要求業者限期改善，並擇日無預警再前往複檢，如未在期限內改正，可裁處6萬元至2億元罰款。