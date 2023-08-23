定時居家清潔除了可以維持住家生活品質，也可以保障鄰里的乾淨衛生。大陸山東青島一位租屋女子近日因為房間有異味被鄰居檢舉，沒想到房東開門後，發現她的房間竟成了一座垃圾山，甚至地面上也生蛆，女子卻若無其事地在垃圾堆上玩手機，消息曝光後引發熱議。

據《北京時間》旗下《時間視頻》報導，該名女子租了一間套房，不過近日因為傳出異味被其他租客檢舉，謝姓男房東因此前往了解具體狀況。由於女子堅決不開門，謝男決定一腳把門踹開，結果看到驚人景象，「一打開房門我都懵了，垃圾就直接堆到跟窗戶一樣高」；從畫面中可以看到，女子房間中的各種飲食垃圾都堆在一旁沒拿出去丟，女子卻一臉無所謂的盤腿坐在垃圾山上玩手機。

謝男說明，房間地板已被臭酸的飲料泡壞了，還生了一地的蛆蟲，床也壞掉了，女子每天都睡在垃圾上，他曾請女子自行清理房間，對方卻完全不理不睬，他只好請人清理房間再跟女子討錢，未來打算等到女子租約到期後直接把人攆走，也已經提醒對方趕快找地方落腳，「拍的時候已經清理了很多了」。

對此，許多網友紛紛回應，「這種基本是有心理疾病的，需要心理治療」、「幹嘛租房啊，在垃圾推上搭帳篷更省錢」、「可能在豬圈裡長大的」、「她是沒有嗅覺嗎？」。