百萬網紅愛莉莎莎積極拓展副業，在板橋已有一間房的她近日想再租屋，把私生活與工作分開，她告知房東自己是做「網路行銷」，結果馬上被拒租，但她不放棄，昨天透露男友又打給同個房東，改稱職業是老師，房東一樣不租，原因是「一定要家庭」。

愛莉莎莎昨天（28日）在IG限時動態發文，房東拒絕租屋給她後，又請羽球教練男友呂杰陽再打電話給同一個房東，這次改說是老師，「我們也沒說謊，一個是羽球老師，一個自媒體講師，說是情侶要住」，想知道對方是不是因為她之前說是做「網路行銷」，覺得是詐騙才不出租。

呂杰陽表示，已經跟房東強調兩人沒寵物、沒稅籍，但房東依然以「一定要家庭」為由拒絕出租，讓愛莉莎莎傻眼直呼「根本怎樣都會被拒絕嘛！」只好另尋其他地方租屋。

之前愛莉莎莎隱藏自己是知名網紅身分，說職業是「網路行銷」向房東租屋被拒，不少網友認為能理解房東的疑慮，因為真的太多網路詐騙行業，還有自稱從事不動產行業的網友直言「我如果聽到網路行銷，我也會拒絕租妳。」