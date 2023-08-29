蘇拉颱風今晨在鵝鑾鼻東南方約460公里海面，氣象達人彭啟明表示，預測今天受副熱帶高壓導引，蘇拉往西北向巴士海峽前進，周三晚間到周四清晨颱風中心通過恆春以南海面，周四晚間向西遠離。今天下午將可能發布台東、屏東陸上颱風警報。依照目前路徑，預估暴風圈僅會涵蓋台東及台南以南。天氣職人吳聖宇也指出，明晚到周四白天風雨最明顯，意即南高屏、台東4地周四有放颱風假的機會。

蘇拉颱風今晨在鵝鑾鼻東南方約460公里海面，往巴士海峽前進，氣象局已發布海警。(翻攝自氣象局)

吳聖宇在臉書表示，受到東方新出現的海葵颱風牽制，以及北側太平洋高壓勢力較預期來得強的影響，蘇拉颱風的預測路徑在過去一天持續往南調整，目前來看可能在周三夜晚到周四（30、31日）清晨之間颱風中心會通過恆春南方海面，預估不會登陸台灣，暴風圈掃過的範圍也跟著向南縮減，大致將通過台東、屏東、高雄以及台南等地，其他地方不會進入暴風圈範圍內，同時風雨最強的十級風暴風圈也可能會在海面上通過，對陸地上的影響減小。周五（9月1日）颱風就會趨向廣東沿海，逐漸離開台灣附近區域，颱風警報也將解除。

吳聖宇表示，雖然蘇拉颱風路徑往南調整，威脅相對減小，但是從明天（30日）白天開始隨著暴風圈逼近，台東、屏東、恆春半島一帶的風雨將逐漸加強，外圍環流也將為花蓮、宜蘭、大台北、桃園等地帶來一陣一陣的雨勢跟陣風。

吳聖宇表示，明晚到周四（31日）白天隨著颱風中心通過恆春以南進入台灣海峽南部，台東、屏東、恆春半島風雨最為明顯，高雄到台南一帶也將逐漸有風雨出現機會，花蓮以北到北部地區則是持續受外圍環流影響，強陣風及陣雨持續，可能要等到周四（31日）晚間風雨才減弱，颱風向西遠離，陸上颱風警報解除。在這段過程中，台南以北到桃園以南地區受到中央山脈地形屏障，風雨不會很明顯，但也不能夠掉以輕心，提醒全台都要在今天盡早完成防颱準備。

至於今年第11號颱風海葵，彭啟明在臉書表示，海葵目前位於台灣東南東方1990公里海面，將往西北西方向移動接近琉球海域，預估周六、日接近台灣北方海域，與蘇拉颱風距離約1000公里，預估不會大幅影響蘇拉路徑，但預報時間長、變動度仍大。