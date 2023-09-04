海葵颱風挾強風暴雨侵襲，台東市區淺根性路樹倒塌災情慘重，台東市公所將慎思復栽樹種。（蕭嘉蕙攝）

台東市區倒樹多為小葉欖仁、黑板樹等淺根性樹種，雖樹齡高達20年以上，但抓地力不足易風倒。（蕭嘉蕙攝）

海葵颱風如「類尼伯特」，挾強風暴雨重創台東縣，台東市區以路樹倒塌災情為主，多處路段交通受阻，幸無人傷亡；由於倒樹多為小葉欖仁、黑板樹等淺根性樹種，台東市公所表示，將重新考量未來復栽樹種。

中度颱風海葵過境，許多路樹不敵強風遭腰斬，甚至連根拔起。台東市公所清潔隊漏夜冒雨搶通主要道路，包含馬亨亨大道、火車站附近道路，以及志航路往日光寺等路段先行暢通。

今早由公所清潔隊員、協力廠商、國軍共約200人持續投入災後清理工作，尤其針對馬偕醫院和聖母醫院路樹倒伏災況，列為優先處理項目，以利救護車順利進出，確保病患救治。

台東市長陳銘風表示，今天會以市區主要道路保持暢通為原則進行搶修，由於災情比預期還要嚴重，市公所已動員所有人力全力搶修中，也請民眾共體時艱。

海葵颱風過境，台東市商家在過去尼伯特經驗下，加強招牌看板穩固性，僅有零星砸落意外，均無人員傷亡；反觀行道路樹倒伏慘重，且多為小葉欖仁、黑板樹等淺根性樹種，雖樹齡高達20年以上，但抓地力不足易風倒，為此，台東市公所表示，將重新思考未來復栽行道樹種，需兼具抗風性、抗病性及美觀性。

陳銘風表示，目前行道樹以小葉欖仁、榕樹及黑板樹為主，但淺根系易竄生破壞路面，加上落葉多時常阻塞排水溝，後續將會同專家學者通盤檢討，慎選復栽樹種。