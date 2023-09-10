台東名店「榕樹下米苔目」原定9月8日開店，至今仍未營業。（蔡旻妤攝）

台東名店「榕樹下米苔目」原定9月8日開店，至今仍未營業。（資料照片）

開業超過半世紀、台東名店「榕樹下米苔目」創辦人黃王麗蘭今年8月辭世，外界一度以為老店要結束營業，不過店家隨後張貼公告「配合肉品市場公休，8月31日至9月7日店休不營業」，至今尚未營業，饕客撲空，店家回應，因復業時間仍未確定，海葵颱風導致家中受災，復業日期將另公告。

榕樹下米苔目臉書粉絲專頁8月底以「勇敢放下」為標題貼公告，感謝台東、台灣、全世界各地鄉親朋友的長期支持與熱情，貼文一出讓台東鄉親及各地粉絲瘋狂轉傳，大家一度以為榕樹下即將走入歷史，後續才有店家親友發文澄清，店家並非歇業，配合肉品市場休市店休8天，9月8日會開店營業。

如今復業時間已到，店家近日悄悄撕下公告，卻仍然未營業，不少饕客失望撲空。店家今天回應，對於顧客很抱歉，這次颱風家中受災，需要時間整理，復業時程未定，若確定就會告訴大家，感謝各界關心。

「榕樹下」開業半世紀，曾經入選為台東10大米苔目名店，早期只是位在文化街樹下的小攤商，後來遷移至大同路擴大營業，成為台東排隊必吃美食，營業時間都是大排長龍，店裡的辣椒更擄獲老饕味蕾，近年搬遷至中華路，排隊盛況不減。