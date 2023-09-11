海葵颱風重創台東池上鄉觀光景點，伯朗大道人潮較同期減少4成。（蕭嘉蕙攝）

台東池上鄉電動車業者生財工具遭颱風摧毀，損失至少50萬元。（蕭嘉蕙攝）

海葵颱風重創台東，池上鄉伯朗大道2棵名樹「金城武樹」及「蔡依林樹」，1棵輕傷、1棵重傷，大坡池也充斥落葉樹枝，過去池滿荷花的美景不復見，周邊租車業者表示，遊客人數減少4成，盼加速災復，重振觀光經濟。

池上鄉知名景點「金城武樹」，在海葵颱風肆虐下，枝幹被吹斷2大截，迎風面的樹皮也被強風刮除；相距100公尺遠的「蔡依林樹」則不敵強風，應聲倒地。

「不像過去那麼漂亮了」，台南遊客失望地表示，這趟來台東看見蔡依林樹倒了，大波池也很多落葉和樹枝

海葵颱風遠離，台東各地加緊災後復原工作，但仰賴美景吸客的觀光景點，頓失亮點光環，旅遊人潮較去年同期減少4成。池上鄉電動車租賃業者表示，颱風不僅衝擊伯朗大道，也重創花蓮赤柯山花況，由於花東兩地觀光是互相牽引，因此降低旅遊意願。

另有業者表示，除了觀光景點待重整復原，生財工具電動車也慘遭颱風無情摧毀，損失50、60萬，且維修完畢前，即便旅遊人潮回流，恐怕也是看得到吃不到。