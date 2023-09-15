台語歌手陳孟賢加入《戀愛上線中》主持陣容。（中視提供）

中視自製戀愛實境節目《戀愛上線中》加入主持新血，除了梁赫群、何妤玟、白雲三位固定班底，今（15日）節目官方社群公布台語歌手陳孟賢加入主持陣容，談起當初收到主持邀約時，陳孟賢第一反應以為製作單位找錯人，坦言接下主持棒後壓力很大，日前跟製作單位一起出外景，錄影過程備受照顧，「跟白雲哥本來就很熟，小梁哥跟妤玟姊也很照顧我，都會丟話給我接，讓我盡情發揮。」

接下戀愛節目主持棒，32歲的陳孟賢卻驚吐是「母胎單身」，甚至自稱是「戀愛白癡」，「我私下比較文靜一點，因為怕尷尬，所以跟異性相處的經驗很少，這次主持節目，我也要向那些男生們學習，看怎麼擄獲女生的芳心」，他透露心中的理想型是蔡依林，認為女生認真做事的眼神很有魅力，「像蔡依林跳舞時很殺的眼神，當女朋友不知道多好，可以一起跳舞。」

陳孟賢雖然沒有談過戀愛，卻有超強的「紅娘體質」，很喜歡撮合他人，他分享多年前在加工廠上班，很樂於幫同事製造機會，「曾把兩個人推進廁所關起來，製造機會讓他們相處」。不過現在的他，反倒常被別人牽紅線，「粉絲有很多婆婆媽媽，覺得我做女婿不錯，想幫我介紹他們的女兒、孫女、鄰居等等，還會私訊照片給我。」讓陳孟賢受寵若驚。中視《戀愛上線中》24日起將由梁赫群、何妤玟、白雲、陳孟賢聯手幫未婚男女尋找真愛。