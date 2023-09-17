台東53歲楊姓男子和吳姓友人今天上午相約前往知本溪釣魚，2人準備溯溪往上游走時被湍急溪水沖走。吳男奮力游上岸，卻不見楊男蹤影，趕緊打電話報案，警消正搜索中。（編輯：蕭博文）1120917

桃園8旬翁至瑞芳釣魚回程失蹤 警消「水陸空」全出動仍未尋獲
福州消防車颱風出勤遇山洪沖走 尋獲8人已2死、另1人失蹤
輕颱海葵直撲北台 新北市府嚴防豪雨致災
#溯溪 #釣魚 #沖走 #上岸 #台東知本