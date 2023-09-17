台東知本溪溯溪釣魚被沖走 1人游上岸1男失蹤 13:382023/09/17 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東知本溪溯溪釣魚被沖走， 1人游上岸1男失蹤。(達志影像) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東53歲楊姓男子和吳姓友人今天上午相約前往知本溪釣魚，2人準備溯溪往上游走時被湍急溪水沖走。吳男奮力游上岸，卻不見楊男蹤影，趕緊打電話報案，警消正搜索中。（編輯：蕭博文）1120917 桃園8旬翁至瑞芳釣魚回程失蹤 警消「水陸空」全出動仍未尋獲 福州消防車颱風出勤遇山洪沖走 尋獲8人已2死、另1人失蹤 輕颱海葵直撲北台 新北市府嚴防豪雨致災 #溯溪 #釣魚 #沖走 #上岸 #台東知本 也許您會感興趣 推薦閱讀 屏東午後雷陣雨致溪水暴漲 4溯溪客受困萬安深水潭 20:582023/08/26 社會 瑞芳老翁釣魚突失蹤 遺體沉「水底3公尺下」尋獲 15:302023/09/10 社會 總統視察中央災害應變中心 指示各單位加強戒備 10:032023/09/03 政治 兇版王心凌泳裝開大洞 海邊嗨跳超巨車頭燈藏不住 00:012023/09/09 娛樂 山上暴雨山下晴 溪床釣魚突遇溪水暴漲靠「它」神救援 16:532023/08/26 社會 視察災害應變中心 蔡英文：中央地方齊心協力防颱 10:162023/09/03 政治 新竹頭前溪釣魚2男困沙洲 警消架繩索渡河順利救人 23:292023/09/06 社會 防中颱蘇拉「颱風尾」 新北召開防颱整備會議 17:002023/08/29 社會 電魚遭檢舉！澎湖男教唆3友「1個打火機1桶汽油」燒了保育快艇 09:102023/09/05 社會 最難放颱風假城市出爐 苗栗排名第2、首位是這縣市 13:552023/09/03 生活 福島核廢水明將排海 大陸海警今在釣魚台巡航 10:492023/08/23 兩岸 海葵颱風來襲 中壽提供六大保戶關懷服務 13:422023/09/02 財經 找到了！瑞芳老翁釣完魚突失蹤近1天 警消河中尋獲遺體 14:462023/09/10 社會 蘇拉颱風來襲 中壽提供六大保戶關懷服務 21:552023/08/29 財經 《金融》學會自己釣魚 凱基證攜手麻布數據科技專家陪跑 13:582023/09/12 財經 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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