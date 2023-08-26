屏東縣消防局26日下午5時39分接獲民眾報案表示，1行4人、2男2女前往泰武鄉萬安深水潭溯溪，因午後雷陣雨造成溪水暴漲無法過溪，目前人員平安。

受困民眾告知經緯度後於現場等待救援，警消立即出動各式救災車輛6輛、消防人員12名，由二大隊副大隊長林世斌帶隊前往搶救，晚間6時40分接觸4名民眾安全無虞，協助引導過溪至停車處所，民眾表示不需送醫，交員警後續處理。

屏縣消防局表示，因近期天候不穩定，時有午後雷陣雨，河水易暴漲，呼應民眾從事山區及水上活動時應注意自身安全。