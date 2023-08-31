台北市長蔣萬安29日出發上海參與雙城論壇，31日晚間返台，並於松山機場發表談話，他表示，雙城論壇行之有年，希望未來可以把過去打下的基礎持續深化，過城市的對話和溝通，務實面對市政問題進而促成實質合作，以符合民眾期待的和平、穩定及繁榮。

蔣萬安指出，這次很高興有機會率領市府、議員的代表團參與雙城論壇，圓滿順利結束並獲得實質的成果。行程安排充實，第一天下飛機就接連參訪2個行程，在洋山深水港看到非常大吞吐量的港口，而且自動化、智慧化，讓市府未來在各個政策朝智慧化前進時，可以作為借鏡。

他分享，接下來到老港生態環保基地，原本是垃圾掩埋場化腐朽為神奇，改造成生態基地。讓他想到北市一直朝向淨零碳排、生態永續的目標前進，過去北市南港山豬窟掩埋場，也轉型為山水綠生態園區，更打造為創能儲能節能的示範場域。

蔣萬安分析，上海和台北有非常多相似之處，共同面臨許多挑戰。他和上海市長龔正聊天時，龔正也提及，上海正面臨嚴重的高齡化，而北市65歲以上長者比例同樣也超過20％，並提出相關政策因應，如老舊公寓加裝電梯，簡單修繕長輩居住環境包含防滑墊、扶手等。

蔣萬安指出，雙城論壇行之有年，自2013年開始，今年已經是第14屆，希望未來可以把過去打下的基礎、簽署的45項備忘錄持續深化，尤其過去3年疫情期間只能線上舉行，今年恢復實體舉辦，盼持續有更深入市政的合作。

他說，這次雙城論壇希望傳達的意義，就是透過城市的對話和溝通，務實面對市政問題進而促成實質合作，以符合民眾期待的和平、穩定及繁榮，並持續在市政上彼此交流，相互借鏡、學習。

蔣萬安提及，對於上海市府的安排和接待，不僅非常滿意，更是收穫滿滿，希望可以將實質成果，馬上作為市政推動的參考和借鏡。而明日上午8時30分將親自主持防颱整備，對於颱風海葵對周末影響最大，將了解各局處的整備進度。

媒體追問，對於此次表現打幾分？沒有與國台辦主任宋濤見面的原因？是否為此感到可惜？蔣萬安只回「謝謝」後隨即離開。