台北市長蔣萬安過去幾天前往上海出席雙城論壇，並於昨（8月31）日返台。對此，有民調顯示，多數網友認為此次訪問有助於兩岸氣氛和緩。媒體人尹乃菁也表示，蔣萬安無論談話還是舉例都使用得相當巧妙，過去大陸有「馬迷」，現在是「蔣迷」時代了。

台北市長蔣萬安此趟上海行獲得許多好評。圖為8月31日一早，蔣萬安到黃埔江畔與台灣青年體驗上海的共享單車。（中新社）

尹乃菁在節目《少康戰情室》指出，蔣萬安此次訪問上海，陸媒都是大篇幅報導，其中最值得關注的，是過去前總統蔣介石被毛澤東從大陸打到台灣，但如今蔣介石的曾孫以台北市長的身分到上海，「光是這個身分的他就無敵了」。

前總統馬英九在大陸擁有不少馬迷。圖為今年馬赴大陸祭祖行程中，到重慶抗戰遺址博物館參訪；蔣介石的官邸雲岫樓是一座中西式三層建築。(藍孝威攝)

對於蔣萬安發表的談話，尹乃菁說，舉例很好，像是提到「淞滬戰役是國軍打的」，解決了抗戰史觀的問題；而拿出蔣渭水的台灣文化協會，則是表達不願接受日本帝國主義、殖民主義的民族覺醒文化運動，也解決了從過去李登輝時代到現在賴清德莫名其妙的戀殖、戀日情緒。

尹乃菁還提到，蔣萬安還有談及前國防部長俞大維，以及現代文學的「祖師奶奶」張愛玲二人。她解析，俞大維在823砲戰時守在金門第一線，就是在告訴大家，兩岸若再回到對立的狀況會有多危險；而張愛玲是上海人，但書籍是在台北的皇冠出版社出版，台北就變成散布華人文化最好的地方。

尹乃菁補充說，蔣萬安最無敵的地方，是比出一個「大愛心」的動作，過去大陸有「馬迷」(前總統馬英九的粉絲)，現在就是「蔣迷」時代的來臨。

而侯友宜競選辦公室發言人柳采葳也指出，蔣萬安市長在上海表現得非常非常好，尤以致辭中提到的張愛玲跟俞大維，為整個論壇增添詩情畫意，也降低了兩岸的衝突感，尤其在現在兩岸氛圍非常的緊繃當下，雙城論壇才顯得有價值。

對於蔣萬安這次出席雙城論壇，網友們也給予高度的評價，紛紛留言表示，「看到蔣萬安的歷練和成長，和不久之前競選台北市長初期已經不可同日而語」、「蔣萬安市長，風度翩翩，大將之風，給大陸看看台灣有這樣優秀的年輕人」、「很有內涵，蔣萬安的確有把市長的格局做大，讚！」、「蔣萬安市長在上海給台北和台灣長臉了」。