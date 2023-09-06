針對民眾黨參選人、台北市前市長柯文哲還債當政績，並且批評蔡政府財政是做假帳。財政部前部長、金融研訓院董事長蘇建榮今日上節目回擊，直言台北市每年統籌分配稅款400、500億元，財政好是「理所當然」，其他縣市沒有這麼多的統籌分配稅款，做好是「基本功」，做不好會很丟臉。

蘇建榮今日上節目，先針對柯文哲批評中央政府作假帳的事情先解釋，他在財政局長期間所有預算是透過各單位籌編、經過議會審議；而蘇建榮在中央所做的事情是一樣的，預算都要經過主計總處合計編列，並且經過立法院審議，做的事情都一樣，在地方就是「政績」、在中央是「作假帳」這不僅不公平，對於基層公務員包含主計人員、財政人員都是汙衊。

蘇建榮在台北市財政局的時候，當時前一任市長郝龍斌有留一些錢，那時候沒有要做什麼基礎建設，所以他建議柯文哲可以先還債，減債可以讓他的舉債空間擴大，遇到重要事情、重大事故就可以透過預算編列因應，應對重大事故時才有足夠的財源。

蘇建榮在台北市財政局期間還債160億元，使得柯文哲在第一任就還了550億元，但是他話鋒一轉表示，台北市財政做的好是「理所當然」，台北市每年統籌分配稅款就有400、500億元，且台北市基礎建設基本上也已經相當完整，捷運與鐵路都已經地下化。其他縣市都沒有這麼多統籌分配稅款，財政做得好本來就是「基本功」，做不好「很丟臉」。

蘇建榮還提到，台北市一年有400到500億元統籌分配款，沒有什麼好跟其他縣市炫耀「最守財政紀律」，是因為其最有錢，但是該做的事情還是要做，財政管理就是如此。