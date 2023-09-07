國民黨提名台北市議員鍾小平參戰中正、萬華立委，讓同黨議員應曉薇直言參選到底，她今表示，曾在6月提出退選禮讓郭昭巖，卻不被鍾小平接受，也質疑提名鍾小平能否在中正、萬華為總統選舉衝高票？要下架民進黨是真的？並直言從民調舞弊到願意成全至最後喚不醒黨魂，「請讓忠黨愛國的曉薇憤怒一次」。

應曉薇表示，由中央黨部推薦的民調公司，曾在2020年總統大選民調中，6月19日郭贏蔡英文總統10個百分點，一週後卻由蔡英文領先郭8個百分點，僅一周民調差距大到讓人匪夷所思，此次的鍾小平民調遭質疑黑箱民調自然理所當然，誤差值大幅超出容許範圍，其中玄機只有鍾小平知道。

她提到，郭昭巖教戰阿公、阿嬤接電話要說自己25歲，已獲得青年加權近3倍，此次初選民調有一份民調應曉薇第一，主委曾向應曉薇告知，依照規定只能提出2份民調，且民調第一那份青年加權佔85％，應曉薇反安慰主委「你知道我的實力就好」，為顧全大局，並早於6月15提出退選，據了解，本人願禮讓郭昭巖仍不被鍾小平所接受。

應曉薇說，她以自己參與民調的教訓告知大家，也公開獲取高民調大撇步，同時另有「UC雲端總機交易，每一手機可綁定300隻室內電話」，一併提供檢調可做為總統大選偵測方向，總之結論是「相信自己最重要」。

應曉薇表示，請黨主席朱立倫放心，其職任重道遠可以把心放在總統大選上，地方小事不需要再占版面，鍾小平曾說欲拜會自己，她誠懇建議鍾先取得掛布條抗議里長、里民原諒，且選舉時鍾小平鋪天蓋地派人參選里長對幹里長，連國民黨籍里長皆不放過，此事任何人都無法幫忙化解。

應曉薇指出，區域立委的選舉投票牽動的是總統大選結果，提名鍾小平能在中正萬華區為總統選舉衝出高票？不禁讓人懷疑要下架民進黨是真的？從民調舞弊到願意成全至最後喚不醒黨魂，「請讓忠黨愛國的曉薇憤怒一次」。