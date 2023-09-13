2023年全國地方議會議長盃軟式網球錦標賽，12、13日在彰化縣開打。經過2天激烈的賽程，台南市議會代表隊發揮堅強實力，勇奪機關團體賽總冠軍、議員團體組冠軍及員工團體賽亞軍等共計10座獎盃，成為大贏家。

議長邱莉莉表示，此次比賽台南市議會軟網代表隊，共獲得5冠1亞4優勝的好成績，這都要歸功代表隊選手這段時間認真備戰，加上擔任隊長的市議員李啟維表現出色，帶領團隊拿下機關團體賽總冠軍與議員團體組冠軍、員工團體賽亞軍。李啟維個人不僅贏得議員單打賽冠軍，還搭檔市議員陳皇宇擊敗眾多好手獲得男議員組雙打賽冠軍。

市議會指出，此次軟網隊代表隊取得的成績，計有：機關團體賽總冠軍、議員團體組冠軍、員工團體賽亞軍、男議員組雙打賽冠軍李啟維及陳皇宇、男議員組單打賽冠軍李啟維、男議員組單打賽優勝李宗翰、男議員組單打賽優勝周嘉韋、女議員組雙打賽優勝沈家鳳及蔡筱薇、男員工組冠軍陳柏凱及梁鎮杰、女員工組優勝趙黛慈及吳佩芬。