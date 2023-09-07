台北市長蔣萬安9日宣布，U-Sport台北樂運動政策即將於9月30日正式上路，即日起至14日止，開放民眾透過台北通app或市民服務大平台，登記領取1500元U幣，可用於折抵台北市內各區運動中心的入場費。（台北市政府提供／丁上程台北傳真）

為了促進台北市民養成運動習慣，台北市政府7日宣布，30日起啟動U-Sport台北樂運動政策，推出可折抵運動場館入場費的U幣供民眾登記使用外，若使用北市運動中心達一定次數，還可額外累積U幣，並且參加抽獎活動。市長蔣萬安也直言，台北市民目前僅37％有規律運動的習慣，希望藉此政策，將比例提升至40％。

蔣萬安表示，U-Sport台北樂運動政策即將於9月30日正式上路，即日起至14日止，開放民眾透過台北通app或市民服務大平台，登記領取1500元U幣，可用於折抵台北市內各區運動中心的入場費。蔣萬安說，今年試辦以北市府轄下的區運動中心為主，明年起將會陸續納入民營的運動場館，並擴大U幣的使用範圍，讓台北市民有更多元化的選擇。

蔣萬安直言，根據統計，目前台北市民中，有37％比例的人有固定且規律運動的習慣，也希望能藉由台北樂運動的政策，能夠逐步將規律運動的人口比例提升到40％。蔣萬安在致詞時也打趣說道，養成規律運動的習慣，他會先從市府及局處首長們先督促起。

體育局補充說明，即日起至14日下午2時止，只要是年滿23歲以上至64歲，並設籍於台北市的民眾，皆可使用台北通app或市民服務大平台登記，就有機會獲得1500U幣運動點數，總共提供2萬份，而若超過2萬人登記，則是會採取抽籤方式發放。

此外，7歲以上的台北市民在使用台北市運動中心游泳池、健身房運動，或報名運動中心U-Sport專案體驗運動課程，只要透過台北通app完成活動登記，並掃描活動QR code，每次可累積5點U幣；此外自10月起至年底，為期3個月的試辦活動期間，凡完成12次運動之市民，即可額外獲得60U幣運動點，還可參加抽獎活動，希望能藉此提高民眾規律運動的意願。