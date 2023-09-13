台北市長蔣萬安13日晚間親自出席大直事故已塌陷25戶安置補助說明會，了解戶想法跟意願。（丁上程攝）

基泰建設於大直的都更工地發生嚴重工安事故，導致南側建物塌陷共25戶受到影響。而北市府13日晚間也舉行安置補助說明會，台北市長蔣萬安也親自與會。會後蔣萬安表示，今天就是來聽取民眾的想法與心聲，此外除了提供南港基三社宅供民眾入住外，也新增了台北橋聯開宅作為新的安置選項。

會後蔣萬安表示，市府的態度很清楚，第一時間就是盡快協助住戶的安置問題，目前包含南港基三社宅外，也提供台北橋聯開宅讓住戶選擇，也會在特定時間安排專車，讓住戶到現場參觀。

至於想要留在大直居住的民眾，蔣萬安表示也會提供租金補貼，目前採取每戶每坪每月1600元，並採取每半個月發放一次。至於承租戶的部分，也會提供3個月的租金補貼，並協助他們找到附近可以租房的地方。

蔣萬安說，住戶希望盡快領到租金補貼的部分，市府也一直在與基泰協調，以匯入指定專戶的1億元賠償，希望最晚9月20日能夠讓住戶領到；針對財損部分，蔣萬安表示，將由法務局主責成立財損小組，協助住戶做整體的財損評估。