基泰大直工地事故發生後，周邊逾200戶居民緊急安置，但多數居民反應不敢返回居住，至今僅62戶回家，針對未來是否會一併納入公辦都更範圍，台北市長蔣萬安今(15)日指出，已請都發局往公辦都更的方向研議，會聽取相關住戶的意見。

蔣萬安表示，今日起的3天，會有相關專業技師公會的成員會陪同每位住戶返家，分區逐戶展開鄰損鑑定與檢測，住戶反應的龜裂以及任何房屋受損狀況，都會做成紀錄造冊；另外有住戶反應不敢住以及相關賠償的心聲，市府也會積極爭取相關權益。

至於受災住戶的重建意見是否產生分歧，後續是以「基泰建設重建」還是「公辦都更」的方案，哪種較受助戶青睞等，蔣萬安則指出，已請都發局朝向公辦都更的方向研議，並進行相關的試算，同時也會聽取住戶們相關的意見。

他說，13日的說明會上，受災戶現階段最關心的是安置問題，以及盡快對的生活問題提供各方面的協助，所以市府也成立了安置小組以及災損評估小組，且都有單一窗口，受災戶對安置問題也提出許多意見，目前都在積極的研議當中。