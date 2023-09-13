【LIVE直播】大直受災戶安置說明會 蔣萬安李四川共同出席｜2023.09.13 @ChinaTimes

基泰大直民宅下陷事故已七天，台北市政府13日召開「大直事件已塌陷25戶安置補助說明會」，都發局就三方案「遷居南港國宅、安置旅館續住、租金補貼」與居民展開討論；台北市長蔣萬安親赴現場聆聽受災戶意見，強調將與受災戶站在一起。（郭吉銓攝）

基泰建設因施工問題造成鄰近公寓嚴重傾斜、塌陷，令不少受災戶無家可歸，後續因基泰負責人神隱多日，出面說明卻又不見誠意，一再引爆受災戶怒火。台北市法務局長連堂凱9日赴台北地方法院，聲請假扣押基泰建設6195萬9982元，但12日遭到北院駁回。連堂凱11日再替25戶嚴重受災戶中10戶聲請第二波假扣押2億元，但台北市長蔣萬安今(13日)透露，法院已經駁回第二波假扣押，但他強調，會繼續和受災住戶站在一起。

針對大直嚴重受災戶25戶，台北市政府都發局13日晚間7時舉行安置補助說明會，蔣萬安原訂不出席，但他13日下午臨時新增行程，與台北市副市長李四川等人一同參與說明會，並在會前接受了媒體訪問。

蔣萬安受訪時透露，北院今日已經駁回第二波的假扣押，法院有法院的認定，但他強調：「北市府就是和受災住戶站在一起，用實際行動來確保住戶權益，該做就要做！」

對於是否向法院提出抗告？蔣萬安並未正面回應，僅表示法院有法院的認定，市府的立場就是與受災住戶站在一起，用實際行動確保住戶的權益，該做的都要做。

對於親自參與大直事故已塌陷25戶安置補助說明會，蔣萬安表示，主要是傾聽住戶的心聲跟意見，當然之前已經請都發局針對未來朝公辦都更的方向進行研議，最重要今天也就是了解住戶想法跟意願，最重要聽取各方意見，彙整後會再做討論。

針對民進黨台北市議員前往監察院遞交陳情書，質疑台北市政府無視民眾鄰損通報，進而疏於調閱工地監測數據，未能即時阻止工地情況惡化，造成憾事，顯有行政失職之處，蔣萬安則直言，政風單位已經介入調查，如果有任何違法事證，市府一定依法究辦，決不護短。