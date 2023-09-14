台北市政府針對「基泰大直」建案施工造成鄰近民宅塌陷案兩度聲請假扣押，都被台北地方法院駁回。寰瀛法律事務所合夥律師呂俊杰就分析，除非基泰有脫產的情況，否則假扣押原因難以成立，並認為北市府應採取思考信託的方式，由基泰提撥足額款項、專款專用。

北院說明駁回理由，指出基泰建設資本額高達50億元，且曾表示願意提撥1億元支應救災，再加上沒有指出基泰建設有財務異常，而難以清償或其他有日後不能強制執行或甚難執行之虞，因此駁回第一波假扣押。

台北市法務局長連堂凱再替部分受災戶聲請第二波假扣押，也被台北市長蔣萬安透露被北院駁回，連堂凱說，理由與第一次大同小異。

呂俊杰就分析，假扣押，依法須有假扣押原因及假扣押必要。針對假扣押原因，是指日後不能或難以強制執行，「本件基泰應具有相當資產足以賠償，則除非基泰有脫產的情況，否則假扣押原因難以成立」。

在假扣押原因難以成立的情況下，呂俊杰又針對假扣押原因，說明聲請人(即台北市府)雖可供擔保（請求扣押金額的三分之一）以代替釋明，補足假扣押原因釋明不足，「但實務見解認為，供擔保以代釋明，不包含完全未為釋明的情形」。

呂俊杰認為，即便法院認為台北市政府提供三分之一金額做擔保(即2000萬)，即可代釋明准予假扣押，基泰也可拿出全額擔保即6000萬免除被假扣押，「對災民重建而言，若基泰資產充足沒脫產情形，把錢放在法院凍結，優劣見仁見智」。

呂俊杰說，台北市政府此次假扣押聲請遭駁回，應是法院認為針對假扣押原因，完全未為釋明，所以無法供擔保以代釋明，因此予以駁回。他建議本案件「可思考採取信託方式，由基泰提撥足額款項，專款專用，或許對災民較為有利」。