新北市瑞芳區有一群民眾今天（20日）上午趁著好天氣，相約到瑞芳區八分寮步道等山踏青。不料，途中疑似是遇到虎頭蜂攻擊，助人閃避不及，導致11人輕重傷。新北市動保處提出山區活動避免虎頭蜂攻擊4大守則，包含穿長袖衣帽、攜帶防蚊液、看到蜂就要轉頭離開不可繼續靠近，且避免前往人較少的地方。

資深警消提醒，虎頭蜂的警戒心極強，一定距離內靠近就會攻擊，蜂窩依種類，有的在樹上有的在地下，所以登山時一定要眼觀四面，也要留意腳下，出發前也最好避免噴灑氣味太強的芳香劑、香水等。

衣著方面，一般蜜蜂無法辨識紅色、白色，綠色和藍色則非常敏感，行進時若發現有巡邏蜂靠近、偵查時，可以選擇放慢腳步，緩緩離去，不要因為驚慌盲目揮手、奔跑，此舉會被視為「挑釁」，反而立刻會遭蜂群反擊。

新北市動保處表示，蜂類維持自然界的食物鏈和生態系統循環，虎頭蜂基本不會主動攻擊人，一旦闖入蜂巢警戒範圍內，或因風吹樹搖、讓窩內蜂群以為遭侵犯，才會被蜂攻擊。

民眾在沒有裝備能保護自己安全時，千萬不要輕易嘗試摘除蜂巢，應該通報動保處後靜待人員前往。

而當人員在現場執行捕蜂作業時，民眾也不要過於靠近，應聽從現場人員指示保持在安全距離外，特別是在捕蜂工作進行時，不要有大動作揮動手臂、奔跑等行為，容易刺激虎頭蜂進行攻擊。如需通報蜂巢摘除案件，可撥打動保處24小時通報電話02-29596353或1999市民專線報案。