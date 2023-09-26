農業局也與飯店業者合作，推出山藥特色料理。（呂健豪攝）

東北角生產的台灣原生種山藥正值產季，新北市農業局與福容大飯店福隆店、台北凱達大飯店共同推出山藥系列料理，並串連雙溪、平溪、貢寮、瑞芳地方特色景點，規畫10月份山藥體驗輕旅行，讓民眾在國慶連假期間可以體驗東北角之美，並享用山藥風味大餐。

雙溪區長林銚傑表示，去年因乾旱影響，山藥收成較差，今年雙溪地區風調雨順，預估產量將較去年多出3成，不過種植山藥相當辛苦，除了成長期長達6個月之外，因為雙溪地區的山林環境非常好，使得許多山羌、野豬會啃食農民辛苦栽種的山藥。

林銚傑說明，台灣原生種就是「基隆種」山藥，外觀上細長與日本山藥不同，且台灣山藥是往土裡生長，採摘相當不易，所以市面上較少買到整根完好的山藥，不過並不影響品質，口感細緻綿密，非常適合入菜、煮湯；新北市農也局也與福容、凱達飯店合作，推出多道台灣山藥特色料理。

此外，雙溪區公所也將在10月7日至10月29日，辦理「活力東北角－山藥輕旅行」共有9梯次的1日小旅行與1梯次的2天1夜露營行程，結合東北角低碳與活力特色景點，讓民眾可在山藥田體驗採收山藥，也能漫步於三貂嶺生態友善隧道感受昔日之美、穿越舊草嶺隧道享受低碳騎乘。活動將於明（27）日上午10點開放網路報名。

農業局長李玟表示，市府持續推動「新北農業健康市／式」，輔導農會辦理山藥評鑑、展售會，並與飯店合作開創新北山藥創意料理、拓展通路並提升農友收益，此外，舉辦山藥小旅行邀請民眾一起來東北角遊玩，享受東北角的自然美景與創新的山藥料理，照顧市民的身心靈健康也促進農業永續發展。