台北市范姓男子在交友軟體認識正妹小雅（化名），得知對方有「模特兒夢」，竟用假名與她來往，還誆稱自己是業餘攝影師，可替小雅接洽廠商拍攝照片。

後來，范男心存不軌的向小雅表示，廠商對照片效果不滿意，希望2人要多加練習，增加2人的契合度，否則不再考慮聘請她拍攝照片。

范男接著拿偽造的「情趣模特兒」合約書，上面明訂女方要定期與他「角色定位練習」，以情侶模式接觸相處，若違約要付高額違約金，小雅為了圓夢就在合約書上簽名。

隨後范男要求小雅到旅館拍攝「情趣模特影像」，並要她自行準備薄紗內衣2套，小雅換上後讓他欣賞後，就開始「角色定位練習」。但小雅僅同意雙方練習親吻，沒想到，范男性慾爆發，強拉她到床上脫掉衣物狂舔胸，還要求發生性關係。

小雅當場嚴詞拒絕，范男就強抓她手替他打手槍，因憂心情趣照片會外流，有怕要負擔高額，只好隱忍被迫替范男尻槍完事。

小雅順利脫身後，越想越不對，向合約書上的公司求證，才驚覺是范男精心策畫的騙局，都是他自編自導的謊言，憤而報警提告。一審法官認，范男先前前曾犯加重強制性交罪，緩刑期間再犯，此案依強制猥褻罪判有期徒刑1年。

小雅不滿范男罔顧朋友之情，侵害她的隱私、貞操、性自主決定權與身體控制權，導致她身心受創，發生睡眠障礙，夜晚獨處經常憶起遭受侵害的過程，深感痛苦不堪，導致罹患「創傷後壓力症候群」持續就診，接受藥物治療改善情緒及焦慮狀態，以維持身心健康，因而提出民事求償精神慰撫金80萬元及2340元醫療費用。

法官日前判決，小雅要求精神撫慰金賠償80萬元過高，應以50萬元為適當。范男應賠償50萬2340元。可上訴。

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