新北客家局榮獲客家委員會推動客語為通行語之佳等及獎勵金100萬元，於今（20）日市政會議獻獎。新北成立專責客家事務局，共服務全市67萬2千多位客家鄉親；推動22個藝文團體及舉辦50場客家藝術巡演於新北29區。

本次獲獎的成效評核績效，包括新北市雖非客語通行區，仍成立專責客家事務局，建立《新北市政府補助客家人民團體推展客家文化作業要點》、《補助學校推廣客家語言文化計畫》、《補助大專院校推廣客家文化計畫》等多項客語發展計畫，並成立新北客家青年智庫團，匯集各領域青年的專業知識，強化客家青年政策溝通管道。

且能搭配常態的客語補助類計畫、舉辦例行性的全市活動及出版品，永續經營客家園區，以及透過創意說唱影片行銷客語，串聯公部門好夥伴臉書的推波助瀾。在推動客語學習方面有客語口說竹板研習、哈客輕旅行、舉辦客語認證課程並補助報名費等措施，最後則是結合新北各局處積極推動客語行銷，頗具外溢效果值得肯定。

對於客家委員會的讚許，新北客家局將持續努力結合公私部門的能量及力量，打造優質及共融的客語友善環境而努力。