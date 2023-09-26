29日起將有3天的中秋連假，新北市衛生局表示，連假首日即為中秋節，新北市多數醫院休診，但新北市立土城醫院全時段維持正常門診外，包括樹林仁愛醫院、耕莘醫院兩院區、瑞芳礦工醫院、台北醫院及樂生療養院等6家醫院，上午時段也有提供部分門診服務。

連假第二天各醫院則維持平時周六時段門診；連假最後一天適逢周日，新北市18家（20院區）急救責任醫院門診停診，維持急診24小時正常作業，建議民眾可先電話查詢確認，以免白跑一趟而延誤看診。詳細就醫資訊亦可上健保署服務時段查詢網頁（網址：https://info.nhi.gov.tw/INAE1000／INAE1000S01）。

衛生局提醒，中秋連假前後氣候已逐漸轉涼，但民眾出遊仍要注意天氣狀況，除了避免長時間日曬、適量補充水分預防熱傷害外，也要記得準備輕薄外套。今年登革熱疫情嚴峻，戶外活動要記得做好防蚊措施，例如穿著淺色長袖長褲、使用敵避 (DEET)類防蚊液等等。如因突發急重症需就醫，新北市急救責任醫院網站均提供急診即時訊息查詢，提供市民就醫參考。