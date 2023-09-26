嘉義市政府鼓勵民眾參加機車駕訓班考照可加碼補助。（嘉義市監理站提供／廖素慧嘉市傳真）

為鼓勵民眾參加機車駕訓班考取駕照，嘉義市政府爭取到中央補助每人1300元，有900個名額，市府再加碼補助1300元，最多補助2600元，市長黃敏惠籲請市民到駕訓班受訓後考照，保障自己的安全，也為共同維護交安負一分責任。

嘉義市道安會報日前召集市府交通處、警察局、公路總局嘉義市監理站等各相關單位，研議精進交通安全的各項措施，市長黃敏惠主持，要求各單位針對交通事故肇因找出對應方法，以有效減少交通事故，提供安全的交通環境。

嘉義市政府交通處表示，市府爭取中央補助民眾到機車駕訓班參訓考照，今年獲交通部補助900名個名額，每人補助1300元，且未來交通部將視參訓情況，可望彈性增加補助名額，市府也將加碼補助每人1300元，共補助900名。

還有，市府為減輕弱勢族群到機車駕訓班參訓的負擔，對中低收入戶及低收入戶市民，除中央補助1300元以外，市府加碼全額補助共100名。

此外，公路總局將微型電動二輪車納管，鼓勵民眾為車子掛牌，有優惠措施，嘉義市監理站指出，2022年11月以前出廠的舊車，今年12月31日以前掛牌可免450元規費。

嘉義市監理站除了到各經銷商駐點掛牌以外，考量偏鄉地區或電池容量有限，車輛無法騎至監理單位掛牌，以及學生、上班族族群無法配合時間掛牌等因素，也到工業區、學校等地做掛牌服務，民眾可多利用。