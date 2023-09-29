LINE公司來嘉義市舉辦招商說明會，店家參與熱烈。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市風格小店林立，市府推動特色店家街區串聯，促進店家共好共榮，吸引LINE選定嘉義市合作推動數位轉型，協助在地商圈產業輔導與升級，半年期間免費輔導，目前有約50家業者報名，嘉市府鼓勵更多店家把握機會開創數位商機。

嘉義市持續推動舊屋力搶救老屋、二通老街活化、美街區廓串聯、舊監宿舍群以修代租等多項計畫，結合地方創生，促進老街區新生，吸引青年開店創業，近年來咖啡餐飲及藝文風格小店一家接一家開，帶來觀光人潮，也帶動消費。

市長黃敏惠表示，市府以設計、數位、創生、永續等4大創新思維突破框架，持續升級市民生活，今年LINE選定嘉義市合作推動數位轉型，協助在地商圈產業輔導與升級，產業就是看中嘉義市都市發展前景可期，還有店家願意投入地方創生。

LINE於9月下旬已在嘉義市舉辦招商說明會，此計畫將免費輔導獲選店家6個月，由LINE團隊教導如何創設LINE官方帳號、推播行銷技巧，還有多元資源，協助店家創造新商機，市府鼓勵店家透過此機會轉型數位化經營。

嘉市府建設處工商科長黃淑雲說，嘉義市風格小店愈來愈多，店家串聯，群聚發展，且商圈密集，但不少店家是個人或夫妻開店創業，屬於小規模營運模式，LINE公司看到店家用數位化營運的利基，而到嘉義市來推展「數位創生」計畫。

黃淑雲說，LINE招商至10月6月截止，目前有約50家店報名參加，LINE預計10月中下旬推出與嘉義市政府合作的「今天就回嘉」官方帳號，將網羅嘉義特色在地店家資訊、當月主打活動，如「嘉義美街圖鑑LOST ＆ FOUND」成仁街計畫、有事青年節，還有主題式路線推薦。