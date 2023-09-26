國民黨總統參選人侯友宜提出生育政見，其中包括凍卵補助，對此不孕症權威李茂盛指出，雖有鼓勵生育作用，但必須考量凍卵使用率只有15％，且凍了以後可能降低或延緩結婚，造成晚婚生產妊娠毒血症等生產風險；另凍卵還衍生出每年額外的保管費，都需整體考量。

侯友宜昨（25日）提出包括凍卵補助等3大生育政見，過去力促試管嬰兒補助的茂盛醫院院長李茂盛也提出個人看法，他認為目前政府已對生育夫妻有條件補助15到20萬補助，該院2年已成功讓超過1500名寶寶出生，雖未包括凍卵補助，但已讓許多夫妻升格當爸媽。

至於凍卵補助，李茂盛指出，正面看可鼓勵到更多人在年輕時留下生機，但目前國際上統計凍卵使用率只有15％，凍了以後沒用就浪費資源；另，凍卵也可能降低結婚的企圖心，以為有卵可以用，到40歲以後再來結婚，年齡大了產生妊娠毒血症等生產風險。

另外，凍卵有1筆費用，每年還有保管費，過去的經驗，是有些人凍了1、2年後，不想付保管費就放棄了，過去也曾遇過1凍10年才來做人工生殖的，10年的費用也有數萬元。