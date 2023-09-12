ASICS KIDS開啟運動初心培育營今年邁入第2屆，持續培養孩童積極健康的態度，養成運動興趣和習慣，活動延續去年參與的踴躍度，培育營由ASICS旗下奧運級田徑選手們擔任總教練，指導孩童正確跑步和田徑技巧，過程亦重視培養運動家精神及團隊合作的觀念，達到身心健康成長的初衷。

ASICS 開啟運動初心培育營將在今年11月4日、5日舉行，不同以往，今年將依照個別年齡層開放兩日課程報名，國小中年級（3-4年級） 以及國小高年級 （5-6年級），以符合年齡層之需求設計課程項目，達到均衡學習及充分運動的目標，只要報名就可獲得跑鞋一雙、運動短袖上衣一件、運動短褲一件和運動襪一雙的全套兒童運動裝備。

這次ASICS KIDS開啟運動初心培育營，邀請奧運級師資從基礎訓練到專項課程指導，由達標巴黎奧運的跨欄選手彭名揚、跳遠選手林昱堂擔任兩日課程總教練，專項課程則由4位亞運選手十項全能王晨佑、七項全能陳彩娟、跳高李晴晴、短跑林祐賢，以及長跑好手鄧新銓擔任，基本課程內容包括協調敏捷、上下肢肌力、跑步等基礎訓練；專項課程則有跨欄、跳遠、投擲、跳高(高年級5-6課程)、大隊接力等。

兩天活動上午課程包含跑步與協調訓練，針對跑步姿勢和田徑基礎動作練習，提升孩童的運動效率；下午課程以專項訓練為主，投擲訓練培養孩童的肌力和正確投擲能力；跨欄訓練使用安全欄架，了解起步至完成的完整動作，跳遠及跳高將透過專業選手的指導，目的在於啟蒙學童對於田徑運動的興趣，在專業師資指導與分享下，利用安全器材練習，開發身體潛能，培養積極運動家精神，進而建立良好運動習慣。