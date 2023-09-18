王惠美（左3）說，感謝長期贊助的熱心單位，讓孩子們每跑1圈操場就贊助1元，歷年募得704萬5000多元基金，用在改善運動設施或前進社區作愛心，期待未來全縣212所國中小都加入，跑出健康、遠離肥胖。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣政府自2014年開始推動「1元慢跑在校園，校園動起來」活動，全縣有89所國中小學加入，累積跑了425萬4000多公里，等於繞了地球106圈，彰化縣長王惠美說，感謝長期贊助的熱心單位，讓孩子們每跑1圈操場就贊助1元，歷年募得超過700萬，用在改善運動設施或前進社區作愛心，期待未來全縣212所國中小都加入，跑出健康、遠離肥胖。

王惠美表示，據統計12歲以下兒童肥胖、過胖的比例達31.3％，且多數長輩都有「小時候胖不是胖」的錯誤觀念，小時候胖長大還是胖的機率高達50％，因此鼓勵小朋友多跑步運動，讓學童遠離肥胖、促進健康生活的慢跑行列。

王惠美說，要感謝縣內61家長期贊助各校的熱心機構、團體和人士，讓我們的孩子每跑1圈(200公尺)就贊助1元，目前全縣有89所國中小學加入，累積10年跑了425萬4000多公里，等於繞了地球106圈，共募得704萬5000多元基金。

王惠美說，現在圓夢計畫第2梯10年計畫正式開跑，期盼全縣212所國、中小學都能加入，希望鼓勵更多孩童來運動流汗，且不僅小孩要運動，大人更要運動，未來縣府也會全力支持，號召更多人來參與。

衛生局表示，「1元慢跑，校園動起來!」自2014年起已持續辦理10年，參與學校從初期23所增加至現今的89所，今年贊助金額更突破100萬，可見學校及贊助單位對活動的認同與支持，未來希望更多的公益單位共襄盛舉，一起讓兒童遠離肥胖。