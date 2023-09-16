112年新版國防報告書12日出爐，強調國軍將依「防衛固守，重層嚇阻」軍事戰略指導，完成不對稱戰力規劃與籌建。前立委郭正亮14日在《亮劍台灣》節目質疑，義務役1年所受的密集訓練，比他自己過去在海軍陸戰隊還要精實，這怎麼可能不是作戰訓練？

國防部12日公布「112年國防報告書」提到，為彌補國土防衛縱深不足，國軍在既有的濱海與灘岸防衛戰力基礎上，積極整建籌獲「機動、小型、人攜式及智慧（AI）」武器裝備及無人機暨其防禦系統，並搭配灘岸阻絕、善用守備區地形、地物、地貌、鄉鎮、建物及重要目標防護等防衛作戰手段，形成重層縱深反擊能力，以增加防衛密度，迫使敵犯台失敗。

「一開始是入伍訓練，接下來是他要下部隊。你看他要受的訓練，這個怎麼可能不是作戰訓練？」郭正亮指出，駐地訓練18週，專精訓練7週，你要打40榴彈槍，還有50機槍，要做班排的戰鬥訓練，然後下基地訓練13週，步兵、砲兵要綜合各式武器的火砲射擊訓練，最後6週要聯合演訓。

「我在陸戰隊待了一年，都沒有這個精實啊！所以你就知道這是玩真的！」郭正亮提到，粉專「公孫策張飛殺岳飛」發文質疑：縱深防衛的實質意義是什麼？準備打巷戰嗎？從決戰境外到灘岸殲敵到縱深防衛，我們的國防戰略予人不斷退卻的感覺。