長榮航空獨家直航亞運舉辦地點杭州，為配合選手賽程，讓選手得以選擇最適合搭乘的航班，自9月15日至10月10日止，在旅運暢旺之際，仍於賽事期間增班及放大為波音777-300ER機型，提供桃園-杭州航段共計16個航班的皇璽桂冠艙與豪華經濟艙全區包艙服務，共計近700席機位，讓選手們輕鬆抵達杭州。

長榮航空特別提供選手們專屬報到櫃檯並配置醒目的航顯，安排流暢的動線規畫，協助代表隊加速報到作業，同時長榮航空也贊助代表隊免費超件行李額度及提供行李專櫃運送，讓選手出國征戰無後顧之憂。

本次為提供選手們一致性的服務，開啟跨部門專案會議，並經與承辦單位多次討論，特別調整機上服務流程及餐點供應方式，並首創於豪華經濟艙提供皇璽桂冠艙等級餐點及100％冷壓果汁，讓所有選手同享皇璽桂冠艙餐食。

長榮航空對體育的支持遍佈海內外，除了在日本、美國、英國及法國，皆有贊助棒球、足球等各項運動的足跡。同時長期提供資源支持多位不同領域的台灣好手，包括戴資穎、王子維、王冠閎以及林昀儒等優異選手，都將在此屆亞運大展身手。