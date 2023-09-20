郭明鑑指出，雙方合作聯名卡累計發出超過25萬張新卡數，聯名卡友獨享的長榮航空飛行禮遇也廣受卡友喜愛，過去7年每年平均消費金額相較2016年成長1.2倍，累積刷出新台幣上百億元的機票金額，每年消費額刷破千萬的聯名卡友就有百名以上。

林寶水表示，這張聯名卡在航空界相當受歡迎，長榮航空受到很大的好處跟鼓勵，過去7年間，對會員快速累積哩程有很大進步，成績斐然。雖然過去3年疫情影響，一些會員都不能出國或不願出國，旅遊人潮減少很多，但刷卡消費累積哩程數還是增加，因此長榮航空照顧會員，將哩程期限延長，2023年全球旅運復甦，長榮航不但把班次增加，同時，也照顧會員能使用哩程的意願，積極安排讓會員有機會使用哩程數，因此，有必要繼續把信用卡發揚光大。雙方決定再續前緣發展第二版，讓更嶄新的聯名卡可以照顧到卡友權益，長榮航會繼續提供更高質的服務品質，開發更多會員優惠條件。

第二版聯名卡以「啟程，累積豐厚人生」作為聯名卡的全新訴求，即日起至年底前，出國及指定消費天天享最優5元1哩回饋，卡友出國在長榮官網購票、長榮航空機上免稅品、海外實體商店及長榮樂e購網站消費，每月享額外最高10,000哩數回饋，合計原卡消費贈哩，活動期間每人共可獲得最高80,000哩。

首次申辦國泰世華長榮航空聯名卡的新戶，核卡後60天內首刷消費達檻，樂享新戶首刷滿額最優刷50,000元送50,000哩。三重優惠哩數疊加，活動期間卡友最高可累積獲取133,000哩，相當於兌換1張長榮航空歐美豪華經濟艙來回機票所需哩程數。

國泰世華長榮航空聯名卡本次亦突破傳統聯名卡累哩框架，推出史無前例的長榮官網購票搭機加速累哩機制，最優每累1哩送1哩；即日起至今年10月31日前，持有效聯名卡於長榮航空官網完成活動註冊，並於今年12月15日前完成搭乘長榮/立榮國際航班的旅客，含原搭機贈哩，最優享累1哩送1哩，一次拿滿最高55,000哩。

除了倍速累哩機制，本次也首度推出聯名卡友獨享的長榮航空無限萬哩遊哩程兌換權益，長榮聯名極致無限卡友於指定期間內轉出哩數達檻，得以每次25,000哩兌換座艙升等，每人於指定期間內可兌換2次座艙升等憑證。

為了提供高端客群更尊榮的用卡消費體驗，長榮航空聯名卡預計於2024年，採「邀請制」方式，邀請年消費達新台幣300萬以上極致無限正卡卡友，換發高質感的金屬卡面，每張金屬卡皆由美國製作空運來台，重量達約18克，卡面鑲嵌知名奧地利水鑽。