這位華爾街知名大空頭出具報告指出，今年前三季消費類股表現良好，但隨著美國消費支出力道轉弱，這個族群的走勢已經出現逆轉，44%的消費類股跌破200日移動均線，意味著技術面正在惡化。

周一由大型消費品公司組成的必需消費品類股下跌0.43%，在標普500指數11大類股中表現最差；上周則收跌6%。但今年以來，該類股仍然上漲27%，表現優於標普500指數的上漲13%。

Wilson表示，學貸將於10月起恢復繳款，使消費市場雪上加霜。此外，信用卡壞帳惡化、汽油價格再度急升以及房市轉弱，均不利於消費類股。

大摩並非唯一看衰消費類股的華爾街大行，高盛在最新報告中也提出類似的警告，稱美國消費者支出增長可能縮減0.5個百分點。投銀Jefferies也已下修部分消費類股的投資評級。

根據聯準會周一最新發布的家戶財務狀況調查，除了金字塔頂端、收入排名前20%的人，大多數美國人已經花光在疫情期間攢下的超額儲蓄，現在手頭上的現金甚至比疫情爆發前更少，顯示美國普羅大眾的消費能力正在減弱。