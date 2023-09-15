杭州亞運將於9月23日開賽，台南市有33名選手前進亞運。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

杭州亞運將於23日登場，代表台灣出賽的524位選手中，台南選手占33位，為傳達對選手的祝福，台南市政府與中華民國奧林匹克委員會共同設置「集氣打卡，為杭州亞運加油」加油牆，市長黃偉哲號召市民到永華國民運動中心、市立游泳池加油牆打卡為選手加油！

除了為選手們獻上祝福，民眾只要寫下祝福小語後拍照、分享、打卡並上傳「112全國運動會」粉絲專頁亞運加油牆貼文下方留言機會得到永華國民運動中心體驗券1張。

黃偉哲表示，杭州亞運將於9月23日開賽，台南市有33名選手前進亞運，他們都是從基層培訓育成的菁英好手，期待每位選手都能在賽事中超越自我、盡情享受競賽場上的過程，也祝福能贏得佳績。

他也邀請鄉親到加油牆動手寫下對選手的祝福，為正在閉門集訓、即將遠赴杭州出賽的選手打氣加油。目前加油牆已有不少人留下圖文並茂的祝福字句，「加油！拿金牌！」「台灣加油」等等。

南市府體育局指出，杭州亞運在今年9月23日至10月8日舉辦，33名優秀選手來自台南，包含刷新多項國際田賽紀錄的鉛球國手馬皓瑋、日前在成都世大運以63公斤級奪銅的跆拳道好手徐皓祐以及舉重好手陳柏任、十項全能王晨佑等。

體育局長陳良乾表示，為替亞運代表隊加油，體育局攜手中華奧會於永華國民運動中心及市立游泳池兩處設置加油牆，歡迎市民朋友在牆面上留下加油字句，民眾只要寫下祝福小語後拍照、分享、打卡並上傳「112全國運動會」粉絲專頁亞運加油牆貼文下方留言處，就有機會得到永華國民運動中心體驗券1張。