以泰版《流星花園》、BL劇《只因我們天生一對》風靡亞洲的泰國男星Vachirawit Chivaaree（小名Bright），深受不少粉絲喜愛。豈料，Bright最近被爆出私生活混亂以及有暴力傾向，曾對女友與母親施暴，而經紀公司也回應了。

近日有網友在社群平台「X」（原名Twitter）表示收到匿名爆料，指控一名演出BL劇受到關注的男星私生活混亂，曾私約粉絲到與現任女友的住處，還大玩「多人運動」，甚至吸食毒品，幸好女友在房間內裝設監視器發現這一切，並曬出該男星的住家內部照。此外，爆料者還稱男星有暴力傾向，包括他的母親、阿姨以及女友都曾被家暴。

而Bright的經紀公司也火速跳出來回應，該照片確實是他住過的地方，但在3年前已搬走「我無法忍受以照片造謠，這非常糟糕」，表示爆料內容均不屬實，是惡意誹謗，目前已蒐集證據準備提告，並強調不接受和解。

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