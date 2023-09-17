YouTube頻道「上班不要看」老闆、前台北市議員「呱吉」邱威傑平常對時事發表看法，深受許多觀眾喜愛，豈料今（17）日凌晨他突在個人臉書上宣布：「頻道無限期停更」，嚇壞不少網友，不過他也於今早悄悄下架貼文。

呱吉2015年開始在Yt 圈活躍，今則在臉書上發文表示：「呱吉頻道無限期停止更新，我累了。」不少粉絲看到後則表示：「想說聽直播到一半怎麼斷掉了」、「你早就該好好休息了！」、「辛苦了，休息一下吧」。但也有網友相當不捨直呼：「呱吉你是開玩笑還是認真我分不清楚啊」、「老闆～不要離開我們」、還有人反勸他，「別這樣，太陽起來又是新的一天！夜晚的emo就讓他留在黑夜吧⋯」不過目前呱吉本人尚未針對此事多做回應，今（17）早也悄悄下架貼文。

呱吉突宣布停更。(圖/呱吉 臉書)

事實上，呱吉於2015年創立《上班不要看》Youtube，高中原就讀建國中學，就學期間開辦地下刊物《火種》大學曾就讀輔大廣告系和台大人類學系皆肄業，過去經歷相當多元的他曾為台灣渥克劇團成員，之後分別任職於香港迪士尼公司、戲谷和 Madhead（手遊公司）。2019年與Youtuber張志祺、陳子見開設網路頻道「眼球中央電視台」共組歡樂無法黨，然而該黨僅進行備案，未逾一年內完成法人登記，2021年被內政部宣告廢止。