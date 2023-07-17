南韓女星宋慧喬出演《藍色生死戀》、《浪漫滿屋》後一炮而紅，精緻的外貌和出色演技令她受到大量觀眾喜愛，在演藝圈紅了20多年，今年更憑影集《黑暗榮耀》獲得第59屆的百想藝術大賞女子最優秀演技賞；今日突有韓媒爆料，宋慧喬家施工時險些造成人命傷亡，宋慧喬所屬經紀公司也迅速發布聲明致歉。

今（17）日韓媒《體育首爾》獨家報導，揭露首爾江南區某位頂級明星的豪宅工地掉落鋼筋，導致汽車受損，雖然沒有造成人員傷亡，但仍可能演變成重大事故，車主反應當時鋼筋垂直掉落，砸進B先生汽車的後窗玻璃，並卡在車內，幸好當時沒有人受傷，B先生憤怒向媒體投訴施工時沒有控管人員，抗議後現場工人全都消失，似乎是暫停施工，對此B先生表示受不了決定報警。

據悉該處豪宅將要拆除後重建，常因為安全管理不當遭到附近居民投訴，新聞曝光後，宋慧喬所屬經紀公司UAA火速發布聲明，「宋慧喬建造房屋期間發生事故，導致居民車輛受損，對於安全管理的缺失，我們深表歉意。首先，我想向受到傷害的車主表示歉意。為了挽回損失，防止再次發生，我們與施工單位密切協商，盡力制定對策。」表示之後會小心不再讓類似事情發生，也會妥善收集附近居民的意見，改善施工帶來的不便，對大眾表示歉意。

網友表示：「其實業主也有一定責任（各國法律可能不一樣？）她早點出來表態還比較好」、「那這個錢得是施工的賠了吧……」、「施工方美美隱身」。