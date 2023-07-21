新北板橋20日發生冷氣安裝施工因故機體掉落，造成一名女性路人被砸死亡意外，應該冷氣空調公司位於桃園蘆竹，桃園市勞動檢查處將研議相關作業指引及鑑定肇災原因相關訊息，轉知各大冷氣通路商，並要求冷氣通路商協助轉達承攬商。

桃園市建管處表示，冷氣通路下游工程承攬商應比照工地吊掛作業，嚴格執行外牆安裝工程，做好第一線安全防護。此外將發函提醒各社區管理委員會善盡管理責任，針對住戶於外牆安裝冷氣、外牆維修或其他有掉落疑慮工程，均須監督施工廠商，須於直下方一定範圍內有標示圍束作業警示區域，並請專人維護管制，避免行人誤入施工範圍。

另針對公寓大廈外牆現有之懸掛物是否固著，亦會要求社區管委會就外牆情形隨時加以注意，並可委託相關專業技師做外牆檢視，將有脫落或掉落疑慮的設施予以清除，無法立即清除者應先圍束危險區域防止意外發生，如果社區有需要協助判斷，建管處將派員會同相關專業技師到社區協助勘查。

桃園市消保官也提到，消費者保護法第7條第1項及第3項規定，提供服務之企業經營者，於提供服務時，應確保該服務，符合當時科技或專業水準可合理期待之安全性。企業經營者違反上述規定，致生損害於消費者或第三人時，應負連帶賠償責任。商家辦理建築高空作業，本即應注意現場人員安全，尤其臨街施工安裝各類設施或設備時，更應提高警覺注意包括對施工人員及往來工地之一般民眾，在安裝作業時的安全，例如規劃出適當充足的安全範圍、維持一定且足夠的安全施工空間等，依現行施工準則或專業水準可正當期待的安全措施。