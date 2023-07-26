桃園市蘆竹區日前有名男子把停放在路邊的機車牽出、將車頭逆向，才剛準備騎乘就引來警方攔停，還被發現臉色紅潤、散發酒味，警方以酒精感知棒對其進行初測顯示有酒精反應，但男子仍始終辯稱「未有騎乘行為」，並要求看監視器，最後被監視器畫面打臉，男子酒測值達每公升0.29毫克，遭依公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

蘆竹警方表示，交通分隊的員警日前行經蘆竹區海湖東路時，發現越南籍阮姓男子騎乘銀色普重機 、車頭逆向，員警將其攔停，談話其間發現阮男臉色紅潤且散發酒味，以酒精感知棒對其進行初測顯示有酒精反應，阮男當下直呼自己並沒有騎乘的行為，不願配合還要求看監視器。

員警只好偕同阮男到交通分隊觀看監視器影像，經畫面確認後認為阮男確實有騎乘行為，當場將其打臉。阮男表示，情緒激動的原因是才剛騎車，警察就秒出現，完全沒有預料到會有這樣的下場。

警方指出，阮男酒測值達每公升0.29毫克，超過每公升0.25毫克的標準，觸犯公共危險，依涉嫌公共危險罪移送桃園地檢署偵辦。警方也提醒，酒後駕車易對自身及他人造成危害，建議搭乘其他交通工具或叫代駕，切勿以身試法。

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