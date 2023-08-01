北市黃姓男子因病入住新光醫院7樓外科病房，2月20日凌晨點燃床單燒毀病房，巡房護理師聞到燒焦味見火舌驚聲尖叫，所有人立刻救災，但黃男辯稱，護理師在病房內打麻將，來回抽菸所致，檢警在黃男已燒焦的背包內發現打火機，根據走廊監視器確定房內只有黃男1人，依公共危險罪提起公訴。

新光醫院護理師2月20日凌晨1時許，在新光醫院外科病房聞到燒焦味，打開房門，赫見煙霧彌漫、火舌冒出，護理師立刻按下警鈴，所有人員立刻緊急滅火，並救出黃男，黃男第一時間說「謝謝你們先救我，我聞到煙味就失火了」、「有一個人進來，我房間床尾放塑膠袋，在床邊點火」、「我都有在玩跳蛋，是不是有跳蛋問題才失火」、「我平常都沒有在抽煙，但我包包都會偷放打火機」。

檢警發現病床的床單、床墊、棉被以及黃男自己的背包都燒毀及碳化，但他卻辯稱「護理師來回抽菸，打火機好像不小心弄到床簾，就賴到我身上，我不可能住院開刀，還要放火燒自己」。但檢警調閱監視器，並未發現有任何人進入病房，但黃男卻在19日晚間8時許，向護理師表示聽到槍聲，認定有有妄想的現象，甚至說別人縱火，或者是跳彈起火，檢察官並不採信他的說法。

起訴書指出，黃男以打火機點燃床尾的床單等物品，導致床單燃燒冒出灰色濃煙，致生公共危險，依放火燒毀住宅或建築物以外之他人所有物罪，提起公訴。